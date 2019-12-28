Депай — о возвращении Ибрагимовича в «Милан»: рад видеть, покажи им льва снова
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай прокомментировал возвращение форварда Златана Ибрагимовича в «Милан». Напомним, Депай и Ибрагимович играли вместе в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2017 год.
«Златан действительно присоединился к „Милану“! Очень рад это видеть. Покажи им льва снова!» — написал Депай на странице в «Твиттере».
Напомним, Ибрагимович заключил с «Миланом» контракт до конца сезона-2019/20 с возможностью продления ещё на один сезон. Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний шведский футболист забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.
Ибрагимович стал игроком «Милана»
- 28 декабря 2019
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