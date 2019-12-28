«Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ» желают заполучить тер Штегена
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген попал в сферу интересов сразу трёх европейских грандов. Как сообщает Mundo Deportivo, трансфер 27-летнего футболиста желают провернуть туринский «Ювентус», мюнхенская «Бавария» и «ПСЖ».
Каждый из перечисленных клубов не будет жалеть средств на приобретение тер Штегена, однако сам вратарь не планирует менять обстановку. Кроме того, его контракт с «Барселоной» действует до 2022 года и сам Марк-Андер не против поставить подпись под новым соглашением.
В текущем сезоне тер Штеген провёл 25 матчей за «Барселону». На его счету две результативные передачи в чемпионате Испании, что на одну больше, чем у дорогостоящего полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара.
- 28 декабря 2019
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