Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ» желают заполучить тер Штегена

«Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ» желают заполучить тер Штегена
Футбол / Испания 0

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген попал в сферу интересов сразу трёх европейских грандов. Как сообщает Mundo Deportivo, трансфер 27-летнего футболиста желают провернуть туринский «Ювентус», мюнхенская «Бавария» и «ПСЖ».

Каждый из перечисленных клубов не будет жалеть средств на приобретение тер Штегена, однако сам вратарь не планирует менять обстановку. Кроме того, его контракт с «Барселоной» действует до 2022 года и сам Марк-Андер не против поставить подпись под новым соглашением.

В текущем сезоне тер Штеген провёл 25 матчей за «Барселону». На его счету две результативные передачи в чемпионате Испании, что на одну больше, чем у дорогостоящего полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019