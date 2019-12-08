Тер Штеген обошёл Азара по результативным передачам в чемпионате Испании
Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген стал автором голевого паса в домашнем матче 16-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (5:2). На 7-й минуте немец ассистировал форварду Антуану Гризманну.
Для тер Штегена эта результативная передача стала уже второй в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. По этому показателю 27-летний голкипер обошёл нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара, в активе которого только один голевой пас.
На этот момент в «Барселоне» лишь три игрока отдали больше результативных передач в матчах Примеры, чем Марк-Андре: Артур Рамос (3), Гризманн (4) и Лионель Месси (5).
«Барселона», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Реал» (34) занимает второе место.
Главный тренер сборной Бельгии сравнил Азара с Майклом Джорданом
- 8 декабря 2019
-
11:49
-
11:24
-
11:23
-
11:17
-
11:00
-
10:54
-
10:37
-
10:36
-
10:17
-
10:09
-
09:47
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
09:21
-
08:12
-
07:49
-
03:15
-
02:32
-
01:40
-
00:53
-
00:40
-
00:15
-
00:14
- 7 декабря 2019
-
23:52
-
23:49
-
23:27
-
23:11
-
23:10
-
22:56
-
22:48
-
22:32
-
22:24
-
22:23
Партнерский контент