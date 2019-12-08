Тер Штеген обошёл Азара по результативным передачам в чемпионате Испании

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген стал автором голевого паса в домашнем матче 16-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (5:2). На 7-й минуте немец ассистировал форварду Антуану Гризманну.

Для тер Штегена эта результативная передача стала уже второй в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. По этому показателю 27-летний голкипер обошёл нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара, в активе которого только один голевой пас.

На этот момент в «Барселоне» лишь три игрока отдали больше результативных передач в матчах Примеры, чем Марк-Андре: Артур Рамос (3), Гризманн (4) и Лионель Месси (5).

«Барселона», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Реал» (34) занимает второе место.