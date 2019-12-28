Байрамян — лучший игрок «Ростова» в ноябре-декабре по версии болельщиков

Полузащитник Хорен Байрамян был признан лучшим игроком «Ростова» в ноябре-декабре по версии болельщиков. Как сообщается в официальном «твиттере» команды, 27-летний футболист армянского происхождения набрал 34% голосов.



Второе место занял Бактиер Зайнутдинов, набравший 19%, тройку замкнул Матиас Норманн (14%).



В ноябре и декабре Байрамян провёл пять матчей в составе «Ростова», в которых отдал две результативные передачи.



На зимний перерыв в Российской Премьер-Лиги «Ростов» ушёл третьей командой чемпионата. Набрав 34 очка в 19 матчах, подопечные Валерия Карпина отстают от лидирующего «Зенита» на 11 пунктов. На одно очко «Ростов» отстаёт от второго места, на котором располагается «Краснодар».