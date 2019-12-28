Сулейманов — Игнатьеву: удачи, брат. Буду скучать

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов пожелал удачи форварду Ивану Игнатьеву, который перешёл в казанский «Рубин».



«Удачи тебе, брат. Буду скучать», — написал Сулейманов на своей странице в «Инстаграме».

«Рубин» заплатил за футболиста € 7 млн. Форвард подписал с казанским клубом контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 20-летний Игнатьев принял участие в 13 матчах чемпионата России (пять — в основном составе) и стал автором четырёх забитых мячей. На счету российского форварда три матча и один гол в Лиге Европы.

«Краснодар», набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (19) — на 13-м месте.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020