Игнатьев написал прощальное письмо «Краснодару»

Нападающий Иван Игнатьев, перешедший из «Краснодара» в «Рубин», обратился к краснодарскому клубу.
«Начал карьеру в городе Краснодаре, получал здесь футбольное обучение, испытал много как положительных эмоций, так и не очень. Тем не менее это было хорошее время! Благодарен каждому человеку, который вложил хоть какую-то каплю времени в меня, начиная с горничных и заканчивая людьми, которые отвечают за качество газона, всем-всем. Я никогда не был идеальной личностью, каким-то примером, но я всегда был настоящим человеком!
Отдельное спасибо руководству, они вложили в меня много своих нервов и сил. Я всегда старался отвечать на поле игрой! Всех обнимаю! Спасибо вам, главные на празднике футбола, – болельщики. Вы будете всегда в моём сердце. Я всегда буду вспоминать минуты радости, связанные с вами! Всем-всем — крепкого здоровья и удачи! Ваш Игнат. До новых встреч", — написал Игнатьев на своей странице в «Инстаграме».
- 28 декабря 2019
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