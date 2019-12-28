«Фиорентина» интересуется бывшим защитником «Спартака» Рохо

«Фиорентина» проявляет интерес к аргентинскому защитнику «Манчестер Юнайтед» Маркосу Рохо, утверждает Football Italia со ссылкой на La Nazione.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант приобретения футболиста в летнее трансферное окно. «Фиорентину» привлекает тот факт, что аргентинец может сыграть на позициях как левого, так и центрального защитника.

Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 29-летний аргентинец принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги (один — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Напомним, что Рохо с 2010 по 2012 год выступал за московский «Спартак».