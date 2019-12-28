«Рубин» продлил контракты с Дюпиным и Уремовичем

Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с российским вратарём Юрием Дюпиным и хорватским защитником Филипом Уремовичем.

Дюпин подписал соглашение до лета 2023 года, контракт Уремовича будет действовать до окончания сезона-2023/2024.

Дюпин перешёл в «Рубин» летом 2019 года из махачкалинского «Анжи» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний голкипер в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе) пропустил 21 мяч.

Уремович стал игроком казанского клуба летом 2018 года, перебравшись из словенской «Олимпии» за € 1 млн. В этом сезоне 22-летний хорват провёл 17 матчей в чемпионате России (все — в основном составе), не отметился результативными действиями и получил восемь жёлтых карточек.