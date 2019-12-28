«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ, «Уотфорд» разгромил «Астон Виллу»

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Эвертон». Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, отправивший мяч в ворота соперника на 13-й минуте. В начале второго тайма защитник «Ньюкасла» Фабиан Шёр сравнял счёт с передачи форварда Энди Кэрролла. На 64-й минуте Калверт-Льюин после паса нападающего Ришарлисона во второй раз вывел «ирисок» вперёд.

Результаты других матчей 20-го тура чемпионата Англии

«Уотфорд» — «Астон Вилла» — 3:0

«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» — 1:1.

Турнирную таблицу Премьер-лиги сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».