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«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ, «Уотфорд» разгромил «Астон Виллу»

«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ, «Уотфорд» разгромил «Астон Виллу»
Футбол / Англия 0

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Эвертон». Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, отправивший мяч в ворота соперника на 13-й минуте. В начале второго тайма защитник «Ньюкасла» Фабиан Шёр сравнял счёт с передачи форварда Энди Кэрролла. На 64-й минуте Калверт-Льюин после паса нападающего Ришарлисона во второй раз вывел «ирисок» вперёд.

Результаты других матчей 20-го тура чемпионата Англии

«Уотфорд» — «Астон Вилла» — 3:0

«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» — 1:1.

Турнирную таблицу Премьер-лиги сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
28 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Калверт-Льюин – 13'   1:1 Шёр – 56'   1:2 Калверт-Льюин – 64'
Англия - Премьер-лига. 20-й тур
28 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Дини – 42'   2:0 Дини – 67' (пен)   3:0 Сарр – 71'
Удаления: Мариаппа – 57' / нет
Англия - Премьер-лига. 20-й тур
28 декабря 2019, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Томкинс – 50'   1:1 Ингс – 74'
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