Варди в четвёртый раз стал отцом

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс сообщил, что нападающий команды Джейми Варди стал отцом.



«Жена Джейми Варди сегодня родила ребёнка, поэтому он находится с ней. Мои поздравления им», — приводит слова Роджерса Daily Mail.

Варди познакомился со своей будущей женой Ребеккой Николсон в 2014 году. Через два года пара узаконила отношения. Новорождённый ребенок стал четвёртым для форварда и его третьим общим с Ребеккой. Они воспитывают Софию и Финли. У Варди есть ребёнок от предыдущих отношений, у девушки — двое детей от бывшего мужа.

Из-за рождения ребёнка 32-летний футболист не попал в заявку на выездной матч 20-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).