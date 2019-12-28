Варди в четвёртый раз стал отцом
Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс сообщил, что нападающий команды Джейми Варди стал отцом.
«Жена Джейми Варди сегодня родила ребёнка, поэтому он находится с ней. Мои поздравления им», — приводит слова Роджерса Daily Mail.
Варди познакомился со своей будущей женой Ребеккой Николсон в 2014 году. Через два года пара узаконила отношения. Новорождённый ребенок стал четвёртым для форварда и его третьим общим с Ребеккой. Они воспитывают Софию и Финли. У Варди есть ребёнок от предыдущих отношений, у девушки — двое детей от бывшего мужа.
Из-за рождения ребёнка 32-летний футболист не попал в заявку на выездной матч 20-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Варди: «Лестер» находится в турнирной таблице АПЛ там, где и должен быть
- 28 декабря 2019
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