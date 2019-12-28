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Директор «Манчестер Сити»: Гвардиола — лучший тренер в мире

Директор «Манчестер Сити»: Гвардиола — лучший тренер в мире
Футбол / Англия 0

Главный исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле и наставнике мадридского «Реала» Зинедине Зидане.

«В случае с Зиданом результаты говорят сами за себя, как и в случае с Пепом. Гвардиола завоевал много трофеев в Испании, Германии и Англии. Для меня он является лучшим тренером в мире, поскольку он возглавляет нашу команду», — приводит слова Сориано Goal.

Напомним, «Реал» и «Манчестер Сити» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 26 февраля, второй — в Манчестере на арене «Этихад» 17 марта.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».

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