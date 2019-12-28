Моуринью: «Тоттенхэм» допускает ошибки в обороне матч за матчем

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (2:2).
«Во втором тайме мы допускали такие же ошибки, как и в первом. Это часть нашей истории. Мы очень хорошо начали встречу, у нас было три или четыре отличных момента, но мы пропустили два очень неприятных гола. Мы допускаем ошибки в обороне матч за матчем.
Мне предстоит много работы, и до сих пор она была очень трудной, поскольку, как я всегда говорю, нужно стараться скрыть слабости команды. Нам нужно значительно прибавить в защите, потому что индивидуальных ошибок слишком много. Это очень расстраивает, поскольку мы играем хорошо, но не можем действовать в ещё более атакующей манере, чем во втором тайме.
Игроки «Норвича» защищались так, словно на кону их жизни», — приводит слова португальского специалиста BBC со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.
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