«Вест Хэм» отправил в отставку Пеллегрини

Руководство лондонского «Вест Хэм Юнайтед» уволило Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды. Об этом было объявлено на официальном сайте «молотобойцев» после поражения команды в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:2).

Пеллегрини возглавил «Вест Хэм» в мае 2018 года. В минувшем сезоне лондонский клуб под его руководством финишировал 10-м в чемпионате Англии. В нынешней кампании «молотобойцы» занимают 17-е место.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост наставника «Вест Хэма» является Дэвид Мойес, возглавлявший команду с ноября 2017 года до прихода Пеллегрини. Мойес работал главным тренером также в «Сандерленде», «Реале Сосьедад», «Манчестер Юнайтед», «Эвертоне» и «Престон Норт Энд».