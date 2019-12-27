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Полузащитник «Вест Хэма» разбил свой ламборгини, одевшись в костюм снеговика

Полузащитник «Вест Хэма» разбил свой ламборгини, одевшись в костюм снеговика
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио попал в курьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает The Sun в «Твиттере», вечером в Рождество 29-летний футболист нарядился в костюм снеговика и въехал на своём ламборгини стоимостью £ 210 тыс. (€ 246 тыс.) в ограждение возле чужого дома. Семья, находившаяся внутри здания, в этот момент собиралась приступить к праздничному ужину, однако была вынуждена отложить свои планы.

Антонио защищает цвета «Вест Хэма» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 8 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. «Молотобойцы» после 18 туров занимают 17-е место в турнирной таблице первенства.

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