Полузащитник «Вест Хэма» разбил свой ламборгини, одевшись в костюм снеговика
Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио попал в курьёзное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает The Sun в «Твиттере», вечером в Рождество 29-летний футболист нарядился в костюм снеговика и въехал на своём ламборгини стоимостью £ 210 тыс. (€ 246 тыс.) в ограждение возле чужого дома. Семья, находившаяся внутри здания, в этот момент собиралась приступить к праздничному ужину, однако была вынуждена отложить свои планы.
Антонио защищает цвета «Вест Хэма» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 8 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. «Молотобойцы» после 18 туров занимают 17-е место в турнирной таблице первенства.
Хавбек «Вест Хэма»: единственный шанс остановить расизм — снимать очки с клубов
- 27 декабря 2019
-
15:05
-
14:56
-
14:51
-
14:40
-
14:39
-
14:37
-
14:34
-
14:31
-
14:23
-
14:08
-
13:56
-
13:51
-
13:50
-
13:22
-
13:20
-
13:10
-
12:55
-
12:42
-
12:29
-
12:15
-
12:11
-
12:06
-
11:57
-
11:36
-
11:36
-
11:01
-
11:00
-
10:41
-
10:32
-
10:27
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:53
-
09:46
Партнерский контент