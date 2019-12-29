Мерсон: Клопп мог бы вывести «Ротерхэм» в АПЛ. Гвардиола на это не способен

Бывший игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон выразил мнение, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп превосходит наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.



«В этом сезоне Клопп доказывает Гвардиоле, что является лучшим тренером в мире. «Ливерпуль» заставил «Лестер» выглядеть посредственно. И это целиком заслуга Клоппа. Он построил эту команду. И он побеждает Гвардиолу, несмотря на то что даже близко не тратил столько денег, сколько Хосеп. Это делает его лучшим. Клопп мог бы возглавить «Ротерхэм» и со временем вывести его в Премьер-лигу. Гвардиола на это не способен. Ему нужны игроки стоимостью по £ 80 или £ 90 млн, чтобы его система работала. Клоппу – нет. Построенное им — это огромное достижение», — написал Мерсон в своей колонке в Daily Star.



«Ливерпуль», отыграв 18 матчей, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (38) — на третьем месте, проведя на один матч больше.

«Отдавайте кубок АПЛ «Ливерпулю». Команду Клоппа невозможно победить!» Реакция соцсетей на невероятный разгром «Лестера».