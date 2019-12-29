Агент заявил, что переход Савина в ЦСКА сорвался из-за полукриминальных элементов

Агент Алексей Сафонов поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе бывшего нападающего «Крыльев Советов» и ряда российских клубов Евгения Савина в ЦСКА.



«Первые проблемы начались, когда он играл в Перми. Там сумму стали поднимать с 2,5 до € 4 млн. Но ЦСКА уже даже 4 был готов заплатить. По личным условиям вообще проблем не было. В ЦСКА сказали, что будет съёмная квартира, машина.



Затем третья сторона сделки попросила ещё какие-то деньги. Это была небольшая сумма, тысяч 200. Если бы они обратились ко мне, я был бы готов компенсировать из своих. Но у Гинера уже была такая позиция, когда ему лично по этому вопросу позвонили, сделка настолько перегрелась, что он психанул. Гинер сказал: «Мне это не надо». Наверное, это уже какие-то принципиальные моменты. Но потом у Савина личный контракт с «Крыльями» был гораздо больше, чем с ЦСКА.



Третья сторона — люди из криминального мира? Давайте вещи так называть. Не хочу говорить, кто это, но да. Причастность полукриминальных элементов к футболу была, есть и будет», — приводятся слова Сафонова на сайте телеканала «Матч».

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