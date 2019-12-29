Клопп рассказал, когда вернутся травмированные Матип, Фабиньо, Ловрен и Окслейд-Чемберлен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о восстановлении травмированных футболистов основы команды — защитников Жоэля Матипа и Деяна Ловрена и полузащитников Фабиньо и Алекса Окслейд-Чемберлена.



«Восстановление проходит хорошо, но, к сожалению, прямо сейчас это ничего не значит, потому что все четверо должны вернуться к тренировкам не позднее середины января. Но сколько матчей мы проведём до этого момента? Четыре или пять? Не уверен. Так что это проблема.



Окс уже ходит без костылей, но нужно дождаться, когда медицинский штаб даст зелёный свет. Жоэль, Фаб и Деян идут на поправку, так что, надеюсь, в феврале все они вернутся в строй», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



Немецкий специалист также сообщил, что капитан «Ливерпуля» хавбек Джордан Хендерсон, заменённый после стыка в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (4:0), избежал повреждения.

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