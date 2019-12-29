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Скоулз: атакующая тройка «Манчестер Юнайтед» не хуже, чем у любой команды в Европе

Скоулз: атакующая тройка «Манчестер Юнайтед» не хуже, чем у любой команды в Европе
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высоко оценил уровень атаки «красных дьяволов» после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:0).

«Атакующая тройка „Манчестер Юнайтед“ не хуже, чем у любой команды в АПЛ или любой команды в Европе. Беспокоит только то, что позади. Да, мы знаем, какими качествами обладает Погба и на что он способен, когда находится в хорошем расположении духа. Если сконцентрирован и доволен, он лучший полузащитник в мире. А вот остальные игроки не кажутся мне достаточно хорошими для „Манчестер Юнайтед“», — приводит слова Скоулза BT Sport.

«Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко, поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (24) — на 13-м месте.

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