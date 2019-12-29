Скоулз: атакующая тройка «Манчестер Юнайтед» не хуже, чем у любой команды в Европе
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высоко оценил уровень атаки «красных дьяволов» после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:0).
«Атакующая тройка „Манчестер Юнайтед“ не хуже, чем у любой команды в АПЛ или любой команды в Европе. Беспокоит только то, что позади. Да, мы знаем, какими качествами обладает Погба и на что он способен, когда находится в хорошем расположении духа. Если сконцентрирован и доволен, он лучший полузащитник в мире. А вот остальные игроки не кажутся мне достаточно хорошими для „Манчестер Юнайтед“», — приводит слова Скоулза BT Sport.
«Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко, поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (24) — на 13-м месте.
Сульшер объяснил отсутствие Погба в матче с «Бёрнли»
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