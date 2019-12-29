Сульшер объяснил отсутствие Погба в матче с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер объяснил отсутствие полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:0).



«Он отсутствовал долгое время и не чувствовал себя хорошо. Нам просто не стоит торопить его с возвращением, и нужно хорошенько подготовить Погба к следующему матчу. Он не был готов выйти на поле в матче с „Бёрнли“. Думаю, ему нужно дополнительное время на восстановление», — приводит слова Сульшера Sky Sports.



«Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко, поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (24) — на 13-м месте. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 января 2020 года на выезде сыграет с «Арсеналом».

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