Карпин: у «Ростова» нет цели выигрывать турнир в Катаре

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о предстоящем розыгрыше Кубка Париматч Премьер. В турнире, который пройдёт в Катаре с 1 по 9 февраля, также примут участие «Спартак», «Локомотив» и белградский «Партизан».



«Нет цели выигрывать турнир. Идёт планомерная подготовка к каждой игре: с точки зрения физической подготовки и каких-то наших тактических мыслей. Если бы была задача выиграть, понятно, что ни одна команда не играла бы разными составами первый и второй таймы. Все тренеры на этом турнире проверяют, дают нагрузку каждому футболисту.



Все главные цели – в РПЛ: выигрывать и набирать очки. Победа в турнире в Катаре – самое последнее, о чём мы думаем. Важно, чтобы не было травм, все получили определённую нагрузку и выполнили тот объём работы, который запланирован», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».



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