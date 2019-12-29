Кононов может возглавить брестское «Динамо»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов, пребывающий без клуба с момента ухода из стана красно-белых в сентябре этого года, может вернуться к работе.
Как сообщает «Белорусский футбол» во «ВКонтакте», в ближайшее время специалист может возглавить брестское «Динамо». Утверждается, что накануне, 28 декабря, Кононов находился в Бресте.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года, став преемником Массимо Карреры, с которым красно-белые годом ранее впервые за 16 лет стали чемпионами России. На момент увольнения специалиста команда занимала девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В ходе своей тренерской карьеры Кононов также работал в «Карпатах», «Севастополе», «Краснодаре», «Ахмате» и тульском «Арсенале».
Кононов: я не считаю, что провалил работу в «Спартаке»
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