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Большинство работников «Барселоны» хотят видеть в клубе Клоппа

Большинство работников «Барселоны» хотят видеть в клубе Клоппа
Футбол / Англия 0

Испанское издание Mundo Deportivo провело опрос среди работников «Барселоны», поинтересовавшись мнением сотрудников о кандидатуре главного тренера команды.

В ходе исследования большинство сотрудников сине-гранатовых заявили, что хотели бы видеть во главе коллектива нынешнего наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Вторым по популярности стал рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман, защищавший цвета каталонского клуба в бытность футболистом.

Отмечается, что недовольство работой нынешнего главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде продолжает расти. Процент работников клуба, желающих его отставки, заметно вырос по сравнению с показателями лета этого года.

«Барселона» в настоящее время занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. В 18 турах команда набрала 39 очков и на 2 очка опережает ближайшего преследователя – мадридский «Реал».

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