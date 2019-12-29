Спортивный директор «ПСЖ» пытался уговорить Клоппа возглавить клуб

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо вёл переговоры с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, утверждает Le10Sport. По данным источника, беседа продлилась около часа. Несмотря на все усилия, Леонардо не смог уговорить немецкого специалиста.

Клопп сообщил Леонардо, что его всё устраивает в английском клубе и он ничего не планирует менять.

Клопп с «Ливерпулем» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне мерсисайдцы близки к тому, чтобы выиграть английскую Премьер-лигу. «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая «Лестер», занимающий второе место, на 10 очков. При этом «Ливерпуль» провёл на два матча меньше. В первом круге «Ливерпуль» потерял лишь два очка, сыграв в гостях вничью с «Манчестер Юнайтед».