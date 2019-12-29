Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда
Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила о приобретении нападающего Эрлинга Холанда у «Ред Булл Зальцбург». 19-летний норвежец подписал со «шмелями» контракт до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что в покупке Холанда заинтересованы туринский «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».
Фото можно посмотреть на странице «Боруссии» в «Инстаграме».
Холанд выступал за «Ред Булл Зальцбург» с января 2019 года. Ранее форвард защищал цвета «Мольде» и «Брюне». В нынешнем сезоне Эрлинг забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В 17 встречах команда Люсьена Фавра набрала 30 очков.
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