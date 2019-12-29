Лэмпард — о матче с «Арсеналом»: во втором тайме всё решила не тактика, а дух и желание

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после выездного матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1).

«Мы были ужасны в течение 30 минут. Играли медленно, вяло и нервно. Полная противоположность тому, что было в матче с «Тоттенхэмом». Мы позволяли «Арсеналу» всё, что он хотел. Рано сделали замену, поскольку чувствовали, что это необходимо. Во втором тайме мы доминировали.

Примерно через 10 минут стало ясно, что «Арсенал» видел, как мы играли с «Тоттенхэмом», и вынудил нас использовать пять защитников вместо трёх. «Канониры» показывали свой лучший футбол, а нам не хватало баланса. Замена помогла это исправить.

Слова игрокам в перерыве? Я не могу принять летаргию в лондонском дерби. Сказал футболистам об этом, и они сыграли так, как нужно. Во втором тайме всё решила не тактика, а дух и желание.

Мысленно я ещё не отошёл от поражения в матче с «Саутгемптоном». В нашей следующей домашней встрече сделаем всё, чтобы оставить это позади. Мы по-прежнему занимаем четвёртое место и хотим достичь большего», — приводит слова Лэмпарда BBC.