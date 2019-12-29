Лэмпард провалил начало матча, но потом всё исправил

Эффектная победа над «Тоттенхэмом», которую «Челси» одержал с тремя центральными защитниками, убедила Фрэнка Лэмпарда, что схема подходит его команде. Возможно, зря.

Перед встречей с Моуринью у него были формальные причины пробовать что-то новое: четыре поражения в пяти матчах в чемпионате – весомый довод. Но дело в том, что поражения от «Вест Хэма» и «Борнмута» были явно незаслуженными. Хватило бы реализовать половину явных голевых моментов, которые были у Жиру, Пулишича, снова Пулишича, Маунта, Эмерсона и Зума, чтобы набрать в этих играх шесть очков вместо нуля. Добавьте к этому травму Абрахама – в общем, у тренера были объективные причины считать неудачи стечением обстоятельств. Переход на 3-4-3 сработал против «Тоттенхэма» именно как разовое оружие: Лэмпард разменял лишнего игрока на своей половине поля на лишнего игрока в контрпрессинге и убил этим быстрый переход «Тоттенхэма» в атаку. Это хороший ход по нейтрализации соперника, но не для собственной позиционной игры.



Следующий матч с «Саутгемптоном» команда, играя в 3-4-3, провалила уже не только по результату, но и по качеству игры. Таких моментов, как с «Вест Хэмом» и «Борнмутом», не было. Гости были даже острее, и Лэмпарду в перерыве пришлось снимать защитника и переходить на привычную расстановку.



После этого ждать, что дерби с «Арсеналом» Лэмпард снова начнёт с тактических экспериментов, было бы немного странно. Но Фрэнк удивил.

Стартовый провал «Челси»

Против «Арсенала» команда опять вышла с тремя защитниками. Эмерсон и Аспиликуэта высоко поднимались для прессинга, «Челси» накрывал обоих центральных защитников. При Эмери «Арсенал» был достаточно уязвим к такому давлению. Но в этот раз план провалился.



Микель Артета сразу стал применять приём, который мы видели в «Ман Сити»: крайний защитник смещается в центр полузащиты, а вся бровка остаётся вингеру. Роль ложного фулбека играл Мэйтленд-Найлс, а на противоположном фланге Сака дисциплинированно играл крайнего защитника, причём довольно высоко. При необходимости к центральным защитникам для розыгрыша спускался Торрейра: он не слишком хорош в игре в пас, но играл только накоротке, поэтому не ошибался.

Такое командное движение позволяло «Арсеналу» постоянно преодолевать высокий прессинг «Челси». Виллиану и Маунту приходилось разрываться между игроками, а когда им пытался помогать Канте, становилось ещё хуже: «Челси» давал огромный коридор в центре поля.



Лэмпард всё исправил уже в середине первого тайма, но и этого времени хозяевам хватило. В первые 20 минут матча «Арсенал» нанёс четыре удара («Челси» — один), в три раза доставлял мяч в атакующую треть (33-11 по пасам) и забил. Плюс Ляказетт имел

отличный момент, но так и не довёл до удара (возможно, ему стоило упасть после толчка в штрафной). Три центральных защитника «Челси» играли по всей ширине поля, страхуя высокие позиции крайних, сохранять компактность при такой игре было невозможно. Особенно комфортно в такой ситуации чувствовал себя Озил. За 20 минут он сделал два паса под удар и предголевую подачу с углового.

Видео доступно на «Чемпионате».



Хуже всего для гостей то, что у них совершенно не держался мяч. Больше всего пасов они сделали на собственной трети поля, точность паса составила всего 78%, мяч до штрафной Лено не доходил вообще.

Как Лэмпард всё исправил

Так же, как в прошлом туре, Лэмпард провёл раннюю замену защитника на полузащитника. Даже более раннюю, чем с «Саутгемптоном»: Жоржиньо вышел вместо Эмерсона на 24 минуте. В результате сложных перестановок Томори оказался справа, Рюдигер и Зума в центр, Аспиликуэта – слева, а в полузащите мы увидели привычную по прошлому сезону тройку.

С 25 минуты до конца первого тайма «Челси» не имел опасных моментов, но и перестал допускать их у собственных ворот и полностью владел инициативой. Владение мячом выросло с 40% до 60%, точность паса с 78% до 87% (огромная разница). «Челси» не перевернул игру с точки зрения остроты действий, но вернул контроль. Огромную роль в этом сыграл Жоржиньо.



После перерыва игру по-прежнему контролировали гости, но их атакам также не хватало остроты. Лэмпард сделал смелую замену: выпустил 19-летнего дебютанта Тарика Лэмпти вместо Томори. Это замена по позиции, хотя в молодёжке Лэмпти играет не только правого защитника, но и полузащитника. В общем, более атакующий игрок на ту же позицию. Это была явная попытка воспользоваться тем, что Обамеянг не возвращался по своему флангу и Сака оставался один.



С паса Лэмпти мог забить Абрахам, но его удар на 66-й минуте заблокировал Луис. Кроме этого, из моментов гостей до 80-й минуты можно вспомнить только удар Абрахама после углового. В общем, «Челси» был лучше, но не мог конвертировать преимущество в моменты. А Артета не реагировал на то, как его команда утратила инициативу. Он убрал Озила, совершенно выключившегося во втором тайме (10 касаний с начала тайма до замены – худший показатель в команде), но не пытался вернуть контроль мяча.

Ошибка Лено – ключевой эпизод

Ошибка Лено не была следствием навала «Челси», он не поплыл после нескольких впечатляющих сейвов. Подача Маунта со штрафного тоже не была слишком опасной. Поэтому есть очевидный повод назвать гол случайным. Но совсем несправедливым он не был.

Видео доступно на «Чемпионате».



После провального старта Лэмпард нашёл ресурсы, чтобы изменить ход игры. С середины первого тайма «Челси» был лучшей командой на поле. И даже победный гол косвенно связан с тренерской работой: он был забит из той зоны, куда Лэмпард давил заменами. Только недоработал не Обамеянг, а сам Сака, который потерял Виллиана. Накрывать его побежал Луис, но и Луиса Сака не подстраховал: он просто смотрел, как Абрахам разбирается с Мустафи один в один.

Видео доступно на «Чемпионате».



Уместно вспомнить, что заменённый из-за травмы Чемберс на данный момент является, пожалуй, лучшим защитником «Арсенала». Так что Артете объективно не повезло дважды: с травмой и ошибкой вратаря. Но его работа по ходу матча тоже не впечатлила.



В то время как Лэмпард изучал соперника и пытался влиять на игру, Микель не вмешивался. Понятно, что он хочет видеть от своей команды: качественный розыгрыш в начальной фазе атак, хороший выход из-под прессинга – но непонятно, что он может предпринять, когда план перестаёт работать. Насколько план перестал работать, ясно не только по счёту, но и из продвинутой статистики. Счёт по ударам в первые 20 минут 4-1 (а по ожидаемым голам – 0,6-0,06), зато в следующие 70 минут – 3-12 (0,2-1,5 по ожидаемым голам).



Победу «Челси» можно назвать случайной – но в такой же степени можно назвать и тренерской.



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В материале использованы данные Opta и Understat.



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