Скоулз считает, что Погба и Рашфорд могут уйти из «МЮ», если клуб не попадёт в ЛЧ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что форвард Маркус Рашфорд и хавбек Поль Погба могут покинуть «красных дьяволов», если клуб не попадёт по итогам сезона в Лигу чемпионов. Рашфорд помог своей команде одержать победу в матче 20-го тура с «Бёрнли» (2:0), забив 12-й мяч в сезоне.
«Чем быстрее они вернутся в Лигу чемпионов, тем лучше. Это нужно сделать, ведь такие люди, как Рашфорд и Погба, хотят играть в Лиге чемпионов. Они обладают нужным уровнем. Если они не смогут играть здесь в Лиге чемпионов, то начнут искать другие варианты.
Надеюсь, этого никогда не произойдёт. Мне даже неприятна сама мысль об этом», — цитирует Скоулза BT Sport.
«Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от располагающегося на 4-й строчке «Челси» на четыре балла.
- 29 декабря 2019
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