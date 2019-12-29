Клопп — о победе в матче с «Вулверхэмптоном»: мы счастливы, всех с Новым годом!

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 20-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Встреча завершилась со счётом 1:0, единственный мяч красные забили в концовке первого тайма.

«Матч был тяжёлым. Если честно, я этого и ожидал. У Нуно невероятные парни! Они здорово играют в течение всего сезона, у них Лига Европы, они привыкли к тяжёлому графику. В первом тайме мы контролировали игру, забили мяч. Всё было хорошо. Для нас было очевидно, что наш гол был забит правильно. Отменённый гол «Вулверхэмптона» я не видел.

Они были настроены биться, пытались поймать момент. Нам было сложно. Во втором тайме они прессинговали выше, а мы не смогли правильно отреагировать. Я рад, мы выиграли. Выиграть такое количество матчей нелегко. Все счастливы. С новым годом!» — сказал Клопп в эфире Sky Sports.