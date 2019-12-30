Агуэро: догнать «Ливерпуль» — это слишком сложная задача

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выразил мнение о задаче «горожан» на оставшуюся часть сезона в английской Премьер-лиге.

«Догнать «Ливерпуль» — это слишком сложная задача сейчас. Мы должны сосредоточиться на своих победах, потому что обязаны играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Нужно играть одинаково хорошо, а там посмотрим, что получится», — приводит слова Агуэро Reuters.

Напомним, «Манчестер Сити» (41) занимает 3-е место в АПЛ, отставая от имеющего игру в запасе «Ливерпуля» (55) на 14 очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Эвертон», а «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед».

В этом сезоне 31-летний аргентинский форвард принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 2 ассистами.