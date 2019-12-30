Вратарь «Барселоны» тер Штеген впервые стал отцом
Немецкий 27-летний вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген впервые стал отцом. Об этом он сообщил в своём «твиттере».
«Незабываемый день в нашей жизни. Добро пожаловать в этот мир и в нашу семью, Бен тер Штеген. Мы тебя любим», — написал тер Штеген.
В этом сезоне тер Штеген провёл 23 матча за «Барселону» во всех турнирах, 7 из которых завершились без пропущенных мячей.
Ранее сообщалось, что 27-летний голкипер попал в сферу интересов сразу трёх европейских грандов — это туринский «Ювентус», мюнхенская «Бавария» и «ПСЖ».
«Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ» желают заполучить тер Штегена
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