Лэмпард — о дебюте Лэмпти в АПЛ: пример того, как юношеская смелость может изменить игру

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал дебют 19-летнего англичанина Тарика Лэмпти в матче 20-го тура с «Арсеналом» (2:1).
«Своим дебютом Тарик Лэмпти обязан моим помощникам Джоди Моррису и Джо Эдвардсу. Готовясь к матчу, мы знали о небольшом повреждении Аспиликуэты и травме Риса Джеймса, поэтому нам был нужен игрок на правую бровку. Они сказали, что верят в него, и я прислушался. Мы решили, что это был подходящий момент для его выхода. Он добавил энергии на фланге.
У него низкий центр тяжести, хорошая скорость, работоспособность и дриблинг. У меня к Джоди был лишь один вопрос: хватит ли ему уверенности и силы характера, чтобы справиться в столь непростой ситуации? Войти в такую игру и попытаться изменить её – очень сложно, поскольку это серьёзная ответственность. Джоди сказал, что с этим у него нет проблем. Его игра и пас под удар Тэмми Абрахаму стали прекрасным примером того, как юношеская смелость и наглость может изменить игру», – приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 35 очков.
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