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Санчо может уйти в чемпионат Испании, но готов выслушать предложение «Манчестер Юнайтед»

Санчо может уйти в чемпионат Испании, но готов выслушать предложение «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может вернуться в английский чемпионат уже следующим летом. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, англичанин рассматривает возможность продолжения карьеры в чемпионате Испании, но к тому же игроку интересно выслушать предложение «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что немецкий клуб запросит за полузащитника € 100 млн.

Джейдон Санчо принял участие в 15 матчах немецкого чемпионата в текущем сезоне. Вингер сборной Англии забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Дортмундская «Боруссия» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Подопечные Люсьена Фавра имеют в активе 30 очков в 17 турах. Следующий матч немецкий клуб проведёт в гостях с «Аугсбургом».

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