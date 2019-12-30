Источник: Борини перейдёт из «Милана» в «Дженоа»
Нападающий «Милан» Фабио Борини покинет итальянский клуб и продолжит карьеру в «Дженоа». Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира в своём «твиттере».
Как сообщает источник, «Милан» одобряет уход игрока из клуба. «Дженоа» предлагает игроку контракт до 2022 года. Ранее стало известно, что вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин также вернётся в клуб. Голкипер дал согласие на переход в команду, цвета которой защищал ранее. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время. Голкипер присоединится к генуэзской команде на правах полугодичной аренды.
Фабио Борини перешёл в «Милан» из «Саутгемптона» летом 2018 года за € 7 млн. В этом сезоне нападающий провёл за клуб два матча в Серии А.
Перин согласился вернуться из «Ювентуса» в «Дженоа»
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