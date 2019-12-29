Перин согласился вернуться из «Ювентуса» в «Дженоа»

Вратарь туринского «Ювентуса» Маттиа Перин должен в ближайшее время покинуть команду, сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, 27-летний футболист дал согласие на переход в «Дженоа», цвета которого защищал ранее. Ожидается, что сделка будет закрыта уже сегодня, 29 декабря. Голкипер присоединится к генуэзской команде на правах полугодичной аренды. Опция выкупа в договор включена не будет, однако клубы смогут обсудить судьбу игрока в ходе оставшейся части сезона.
Перин является воспитанником «Дженоа» и защищал его цвета с 2010 по 2018 год, после чего перешёл в «Ювентус». Минувшим летом сообщалось, что Маттиа может перейти в «Бенфику», однако трансфер сорвался из-за травмы голкипера.
В нынешнем сезоне Перин не провёл за «Ювентус» ни одного матча.
- 29 декабря 2019
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