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Форвард «Рейнджерс» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Селтиком»

Форвард «Рейнджерс» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Селтиком»
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков во время матча 21-го тура шотландской Премьер-лиги с «Селтиком» (2:1).

«Мы считаем, что Альфредо подвергся оскорблениям на расовой почве. Теперь мы ожидаем, что будут приняты меры для поиска виновных и последующего их наказания», — приводит слова представителя «Рейнджерс» Sky Sports.

«Рейнджерс» прервали победную серию «Селтика» в чемпионате Шотландии, которая состояла из 11 матчей. Команда Джеррарда не проигрывает в Премьер-лиге уже в течение 15 встреч.

«Селтик», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу шотландского первенства, «Рейнджерс» (50) с одним матчем в запасе занимают второе место.

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