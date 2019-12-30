«Монако» провёл первую тренировку под руководством Морено
«Монако» провёл первую тренировку под руководством нового главного тренера Роберта Морено.
Фото можно посмотреть на странице «Монако» в «Твиттере».
Напомним, Морено занял пост главного тренера «Монако» после отставки Леонарду Жардима. Морено подписал контракт с «Монако» до 30 июня 2022 года. Ранее 42-летний специалист возглавлял сборную Испании.
Морено возглавлял национальную команду Испании с июня по ноябрь 2019 года. До этого он работал ассистентом в сборной Испании, «Барселоне», «Сельте» и «Роме».
«Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В 18 матчах монегаски набрали 28 очков. Лидером соревнований на данный момент является «ПСЖ», набравший в 18 матчах 45 очков.
- 30 декабря 2019
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