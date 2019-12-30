Морено: у «Монако» большой потенциал

Главный тренер Роберт Морено рассказал, почему решил возглавить монегасков.
«Было множество предложений от других клубов, но «Монако» предлагал лучшие гарантии. Да, после работы в сборной Испании я хотел быть главным тренером. Мы будем работать с молодыми игроками, с отличными футболистами. У этой команды большой потенциал.
На протяжении некоторого времени я был ассистентом и ощущал лишь часть успеха. Теперь моя очередь выступать. Я чувствую себя комфортно. Сделаю всё возможное, чтобы владельцы «Монако» и болельщики гордились своей командой», — приводит слова Морено Mundo Deportivo.
«Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В 18 матчах монегаски набрали 28 очков. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 18 матчах 45 очков. «ПСЖ».
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