Морено: у «Монако» большой потенциал

Главный тренер Роберт Морено рассказал, почему решил возглавить монегасков.



«Было множество предложений от других клубов, но «Монако» предлагал лучшие гарантии. Да, после работы в сборной Испании я хотел быть главным тренером. Мы будем работать с молодыми игроками, с отличными футболистами. У этой команды большой потенциал.



На протяжении некоторого времени я был ассистентом и ощущал лишь часть успеха. Теперь моя очередь выступать. Я чувствую себя комфортно. Сделаю всё возможное, чтобы владельцы «Монако» и болельщики гордились своей командой», — приводит слова Морено Mundo Deportivo.

«Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В 18 матчах монегаски набрали 28 очков. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 18 матчах 45 очков. «ПСЖ».