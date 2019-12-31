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Полузащитник «Брайтона» нашёл общие черты игры его команды со стилем «Барселоны»

Полузащитник «Брайтона» нашёл общие черты игры его команды со стилем «Барселоны»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Брайтона» Мартин Монтойя заявил, что стилистически игра его клуба напоминает футбол «Барселоны». Монтойя является воспитанником каталонского клуба, за который он провёл 56 матчей.

«Идеи нашего тренера заключаются в том, чтобы создавать шансы с помощью владения. Мне нравится это. Такого же мнения придерживаются и другие игроки.

Лично я вырос, играя за «Барселону». Поэтому мне проще привыкнуть к такой философии. Я играл в такой футбол всю жизнь. Иногда тренер спрашивает меня про «Барселону», я говорю ему, что мы играем в похожий футбол.

Мы адаптировались к новым идеям, которые тренер привнёс в клуб. Мы наслаждаемся этой игрой, я думаю, что она нравится и фанатам. Конечно, нам хотелось набрать больше очков, но думаю, что у нас хорошие шансы, чтобы подняться в турнирной таблице», — цитирует Монтойю пресс-служба «Брайтона».

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