Полузащитник «Брайтона» нашёл общие черты игры его команды со стилем «Барселоны»

Полузащитник «Брайтона» Мартин Монтойя заявил, что стилистически игра его клуба напоминает футбол «Барселоны». Монтойя является воспитанником каталонского клуба, за который он провёл 56 матчей.

«Идеи нашего тренера заключаются в том, чтобы создавать шансы с помощью владения. Мне нравится это. Такого же мнения придерживаются и другие игроки.

Лично я вырос, играя за «Барселону». Поэтому мне проще привыкнуть к такой философии. Я играл в такой футбол всю жизнь. Иногда тренер спрашивает меня про «Барселону», я говорю ему, что мы играем в похожий футбол.

Мы адаптировались к новым идеям, которые тренер привнёс в клуб. Мы наслаждаемся этой игрой, я думаю, что она нравится и фанатам. Конечно, нам хотелось набрать больше очков, но думаю, что у нас хорошие шансы, чтобы подняться в турнирной таблице», — цитирует Монтойю пресс-служба «Брайтона».