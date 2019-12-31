Морено: постараюсь выучить французский язык как можно быстрее

Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал свое назначение на пост наставника монегасков.

«Для меня большая честь быть тренером такой команды и иметь возможность участвовать во французском чемпионате. Я хотел бы поблагодарить руководителей клуба за доверие, которое они проявили ко мне с самого начала. И я постараюсь выучить французский как можно быстрее.

Тренер должен всегда уважать других тренеров. Я не буду говорить о предыдущих матчах. Я могу лишь высказать своё мнение о выступлениях «Монако», которые начнутся в субботу», — приводит слова Морено официальный сайт клуба.

«Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В 18 матчах монегаски набрали 28 очков. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 18 матчах 45 очков «ПСЖ».