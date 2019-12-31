Морено: постараюсь выучить французский язык как можно быстрее

Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал свое назначение на пост наставника монегасков.
«Для меня большая честь быть тренером такой команды и иметь возможность участвовать во французском чемпионате. Я хотел бы поблагодарить руководителей клуба за доверие, которое они проявили ко мне с самого начала. И я постараюсь выучить французский как можно быстрее.
Тренер должен всегда уважать других тренеров. Я не буду говорить о предыдущих матчах. Я могу лишь высказать своё мнение о выступлениях «Монако», которые начнутся в субботу», — приводит слова Морено официальный сайт клуба.
«Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В 18 матчах монегаски набрали 28 очков. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 18 матчах 45 очков «ПСЖ».
- 31 декабря 2019
-
12:00
-
11:57
-
11:39
-
11:28
-
11:14
-
11:05
-
11:00
-
10:42
-
10:42
-
10:27
-
10:21
-
10:08
-
10:02
-
09:46
-
09:45
-
09:19
-
09:19
-
09:00
-
07:58
-
07:53
-
06:58
-
04:50
-
04:10
-
03:24
-
03:05
-
02:53
-
01:54
-
00:59
-
00:49
-
00:43
-
00:27
-
00:17
- 30 декабря 2019
-
23:56
-
23:37
-
23:32