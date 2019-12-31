Гинер и игроки ЦСКА поздравили болельщиков с Новым годом. Видео
ЦСКА в своём официальном «твиттере» опубликовал праздничный ролик, в котором представители клуба поздравили болельщиков с наступающим Новым годом.
Обращение к фанатам записали президент «армейцев» Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев, а также ряд футболистов команды, среди которых и легионеры.
После 19 туров ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 11 очков отставая от лидера первенства в лице «Зенита» и уступая также «Краснодару» (35) и «Ростову», опережающему «армейцев» по дополнительным показателям.
В первом матче после зимнего перерыва «армейцы» сыграют с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арены» 29 февраля 2020 года.
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