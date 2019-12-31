Дзагоев пожелал читателям «Чемпионата» побед любимой команды

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев обратился к читателям «Чемпионата» в преддверии Нового года.
«Привет всем читателям «Чемпионата»! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам хорошего настроения, побед любимой команды и больше классных новостей на «Чемпионате»!» — сказал Дзагоев.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в начале декабря Дзагоев сыграл в основе ЦСКА в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» впервые более чем за год. До этого хавбек появлялся на поле в стартовом составе «армейцев» в последний раз 3 ноября 2018 года в матче с «Динамо».
Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У московского клуба в активе 34 очка в 19 турах. Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут с «Уралом». Встреча состоится 1 марта на стадионе «ВЭБ Арена».
- 31 декабря 2019
-
18:04
-
17:48
-
17:40
-
17:34
-
17:25
-
17:16
-
16:54
-
16:50
-
16:42
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:10
-
16:00
-
15:49
-
15:41
-
15:23
-
15:15
-
15:12
-
14:54
-
14:15
-
14:14
-
14:03
-
13:45
-
13:19
-
13:08
-
12:45
-
12:43
-
12:15
-
12:00
-
11:57
-
11:39
-
11:28
-
11:14
-
11:05