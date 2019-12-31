Дзагоев пожелал читателям «Чемпионата» побед любимой команды

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев обратился к читателям «Чемпионата» в преддверии Нового года.



«Привет всем читателям «Чемпионата»! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам хорошего настроения, побед любимой команды и больше классных новостей на «Чемпионате»!» — сказал Дзагоев.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в начале декабря Дзагоев сыграл в основе ЦСКА в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» впервые более чем за год. До этого хавбек появлялся на поле в стартовом составе «армейцев» в последний раз 3 ноября 2018 года в матче с «Динамо».

Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У московского клуба в активе 34 очка в 19 турах. Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут с «Уралом». Встреча состоится 1 марта на стадионе «ВЭБ Арена».