Бывший тренер «Спартака» и сборной России возглавил «Текстильщик»

Новым главным тренером «Текстильщика» стал Сергей Павлов, сообщает пресс-служба ивановского клуба.



Напомним, 18 декабря пост наставника «Текстильщика» покинул Денис Бояринцев. Бояринцев возглавил «Текстильщик» в сентябре 2017 года. В первом сезоне под его руководством ивановский клуб финишировал на втором месте в первенстве ПФЛ в группе «Запад». В следующем сезоне клуб занял первое место и завоевал путёвку в ФНЛ.



Павлов ранее работал в тренерских штабах «Спартака» и национальной команды России. Также в разные годы специалист занимал пост главного тренера в таких клубах, как «Ротор», московское «Торпедо», ярославский «Шинник» и других командах.

В нынешнем сезоне «Текстильщик», набрав 17 очков в 25 матчах, находится в зоне вылета и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.