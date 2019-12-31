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Бывший тренер «Спартака» и сборной России возглавил «Текстильщик»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России возглавил «Текстильщик»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Новым главным тренером «Текстильщика» стал Сергей Павлов, сообщает пресс-служба ивановского клуба.

Напомним, 18 декабря пост наставника «Текстильщика» покинул Денис Бояринцев. Бояринцев возглавил «Текстильщик» в сентябре 2017 года. В первом сезоне под его руководством ивановский клуб финишировал на втором месте в первенстве ПФЛ в группе «Запад». В следующем сезоне клуб занял первое место и завоевал путёвку в ФНЛ.

Павлов ранее работал в тренерских штабах «Спартака» и национальной команды России. Также в разные годы специалист занимал пост главного тренера в таких клубах, как «Ротор», московское «Торпедо», ярославский «Шинник» и других командах.

В нынешнем сезоне «Текстильщик», набрав 17 очков в 25 матчах, находится в зоне вылета и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Бояринцев покинул пост главного тренера «Текстильщика»
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