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Форвард «Вулверхэмптона» Траоре: если придётся перейти в «Реал», сделаю это

Форвард «Вулверхэмптона» Траоре: если придётся перейти в «Реал», сделаю это
Футбол / Англия 0

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, ранее выступавший в составе «Барселоны», отметил, что не исключает возможности в будущем сыграть за мадридский «Реал».

«Если мне придётся перейти в „Реал“, я это сделаю. Я не закрываю никаких дверей. С „Барселоной“ произошло недоразумение. Случилось то, что мне не понравилось, я предпочитаю оставить это при себе. В остальном — почему бы не вернуться в Испанию? Но я дал обещание стать одним из лучших в Англии», — приводит слова Траоре Marca.

Траоре является воспитанником «Барселоны». Он попал в академию каталонцев в 2004 году, когда ему было 8 лет. В 2013 году форвард был переведён во вторую команду каталонского клуба. В 2015 году Траоре перешёл в «Астон Виллу».

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