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Форвард «Вулверхэмптона» Траоре: наша команда потрясающая, мы сражаемся до конца

Форвард «Вулверхэмптона» Траоре: наша команда потрясающая, мы сражаемся до конца
Футбол / Англия 0

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре прокомментировал результат матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (3:2).

«Наша команда потрясающая. Мы сражаемся до конца, независимо от ситуации. Именно это мы и сделали в матче с „Манчестер Сити“. Невероятно рад за команду. Каждый из нас работал так усердно, насколько было возможно. Мы верили, что сможем добиться положительного результата.

«Ливерпуль» — отличный клуб, а впереди нас ждёт множество матчей и возможностей заработать очки. Мы будем бороться, чтобы оказаться как можно выше в таблице", — приводит слова Траоре Mirror.

«Манчестер Сити», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (30) — на пятом.

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