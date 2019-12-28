Форвард «Вулверхэмптона» Траоре: наша команда потрясающая, мы сражаемся до конца

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре прокомментировал результат матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (3:2).



«Наша команда потрясающая. Мы сражаемся до конца, независимо от ситуации. Именно это мы и сделали в матче с „Манчестер Сити“. Невероятно рад за команду. Каждый из нас работал так усердно, насколько было возможно. Мы верили, что сможем добиться положительного результата.



«Ливерпуль» — отличный клуб, а впереди нас ждёт множество матчей и возможностей заработать очки. Мы будем бороться, чтобы оказаться как можно выше в таблице", — приводит слова Траоре Mirror.



«Манчестер Сити», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (30) — на пятом.

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