Дзюба: надеюсь, в этом году мы забудем негатив и злость

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поздравил всех с Новым 2020 годом.

«Всем привет. Первый раз это делаю — хотел бы поздравить всех с Новым годом. Убежден, что это праздник для близких друзей, для семьи, для тех, кто собрался вместе и любит друг друга. Хочу пожелать, чтобы рядом были близкие, дорогие вам люди. Веселитесь, отмечайте, здоровья вам, чтобы детишки радовали, веселились, смеялись и все были безумно счастливы.



Надеюсь, в этом году мы забудем негатив и злость, и в следующем году мы будем добры к друг другу, терпимее, будем уважать и любить. Всех с Новым годом», — сказал Дзюба на видео, которое опубликовал в «Инстаграме».



В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба забил 11 голов в 19 матчах.

Запись доступна на странице Дзюбы в «Инстаграме».