Райола: в «МЮ» загубили бы карьеру даже Пеле и Марадоны. У клуба нет спортивного проекта

Известный футбольный агент Мино Райола, работающий с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, раскритиковал манкунианский гранд.



«Вся проблема Погба заключается в «Манчестер Юнайтед». Этот клуб потерял связь с реальностью, у них нет никакого спортивного проекта. Я никого туда не приведу. Думаю, в «МЮ» загубили бы карьеру даже Пеле, Марадоны или Мальдини. Поль должен играть в команде по типу «Ювентуса»», — цитирует Райолу The Telegraph со ссылкой на La Repubblica.



В текущем сезоне французский полузащитник провёл в футболке «Манчестер Юнайтед» 8 матчей, в которых отдал две результативные передачи. На протяжении долгого времени Погба связывают с трансфером в мадридский «Реал». Ещё одним претендентом на Поля считается туринский «Ювентус».

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