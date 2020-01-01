«Лестер» разгромил «Ньюкасл» и сократил отставание от «Ливерпуля» до 10 очков

В Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершился матч 21-го тура АПЛ. «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Лестер Сити».

Встреча завершилась уверенной победой гостей, которые забили два мяча в концовке первого тайма. На 36-й минуте Айосе Перес воспользовался ошибкой соперника, потерявшего мяч перед своей штрафной. А на 39-й минуте Джеймс Мэддисон стал автором красивейшего гола. Полузащитник «Лестера» получил мяч после передачи Переса и пробил от линии штрафной в девятку. В концовке второго тайма точку в матче поставил Хамза Чодури.

«Лестер» набрал 45 очков, «лисы» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 10 баллов. «Ньюкасл» с 25 баллами располагается на 11-м месте.