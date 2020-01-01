Моуринью — об инциденте с тренером «Саутгемптона»: я был груб, но я был груб с идиотом
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моринью прокомментировал инцидент, случившийся во втором тайме матча АПЛ 21 тура с «Саутгемптоном». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «святых». Во втором тайме Моуринью получил жёлтую карточку после того, как заглянул в блокнот к своему визави Ральфу Хазенхютлю.
«Что случилось в том эпизоде? Я справедливо получил жёлтую карточку, я был груб. Но я был груб с идиотом. Что именно говорилось? Были плохие слова, вот и всё», — сказал Моуринью в эфире BT Sports.
«Тоттенхэм» остался на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ с 30 очками. «Саутгемптон» продлил беспроигрышную серию до четырёх матчей, в них «святые» набрали 10 баллов. Они занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Моуринью получил жёлтую карточку, заглянув в блокнот к тренеру «Саутгемптона»
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