Нападающий «Вулверхэмптона» Траоре установил рекорд АПЛ по количеству обводок за матч

Испанский футболист «Вулверхэмптона» Адама Траоре обновил рекорд английской Премьер-лиги по количеству обводок за матч. Во встрече 21-го тура чемпионата Англии он 15 раз обыграл соперников из «Уотфорда». Сам матч завершился со счётом 2:1 в пользу «пчёл».



Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику «Кристал Пэлас» Андросу Таунсенду, который совершил 14 обводок в матче с «Уиганом» сезона-2012/2013. Стоит отметить, что статистика успешных обыгрышей ведётся в АПЛ с сезона-2006/2007.



Интересно, что третье место оккупировал бывший полузащитник «Челси» Эден Азар. Бельгиец трижды обыгрывал по 13 соперников за время выступлений в АПЛ — дважды в сезоне-2018/2019 и один раз в сезоне-2013/2014.



В текущем сезоне Адама Траоре провёл 20 матчей в АПЛ, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.