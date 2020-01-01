Сократис с близкого расстояния вколотил мяч в ворота «Манчестер Юнайтед»

В эти минуты в Лондоне проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимает «Манчестер Юнайтед». После первого тайма хозяева ведут со счётом 2:0.

«Арсенал» вышел вперёд на 8-й минуте. Форвард хозяев Николя Пепе воспользовался отскоком и точно пробил в дальний угол ворот Давида де Хеа. На 42-й минуте преимущество лондонцев удвоил Сократис Папастатопулос. После углового де Хеа отбил мяч перед собой, а греческий защитник вколотил его в ворота соперника с близкого расстояния.

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«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, набрав 31 очко. «Арсенал» располагается на 13-м месте с 24 баллами. По ходу сезона «Арсенал» уже сменил тренера, Унаи Эмери был отправлен в отставку, а на его место пришёл Микель Артета.